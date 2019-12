Bayerns Grüne an Wiener Freunde: „Nicht weglaufen“

Die Fraktionschefin der bayrischen Grünen, Katharina Schulze, hat die derzeit laufenden türkis-grünen Koalitionsgespräche in Wien begrüßt. „Ich finde es gut, dass die Grünen in Verhandlungen gegangen sind. Wenn man Veränderungen herbeiführen will, darf man nicht weglaufen“, sagte Schulze.