Türkis-Grün: Angelobung schon am 7. Jänner geplant

Die Grünen dürften jetzt am Wochenende auch zu ihrem Bundeskongress, der die Koalition ja absegnen muss, einladen. 276 Delegierte werden sich am 4. Jänner bei Salzburg, also ungefähr in der Mitte Österreichs, treffen, um die Regierungsbeteiligung der Grünen zu besiegeln.