Bayern: CSU und Freie Wähler besiegeln Koalition

Söder wird am Dienstag zum Ministerpräsidenten gewählt

Damit ist nun auch der Weg für Söders Wiederwahl endgültig frei: Am Dienstag soll er im Landtag zum Ministerpräsidenten gewählt werden. Die Freien Wähler stellen künftig drei Minister in den Ressorts Wirtschaft, Umwelt und Kultus. „Bayern setzt seinen Weg fort, was Stabilität betrifft“, sagte Söder nach der Unterzeichnung des Koalitionsvertrags am Montag. Es werde aber auch vieles verbessert. Ausdrücklich hob Söder ein hohes Maß an Professionalität der Freien Wähler hervor. Aiwanger sagte, die schwarz-orange Landesregierung sei „kein ,Weiter so‘, es ist aber ein Festhalten an Bewährtem“.