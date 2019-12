Star aus Skandalfilm: „Lolita“-Darstellerin tot

Lyon war bei Filmpremiere noch zu jung, um selbst ins Kino zu dürfen

„Lolita“-Autor Vladimir Nabokov hatte sie seinerzeit in Anspielung auf die Wortwahl seines Ich-Erzählers als „perfektes Nymphchen“ bezeichnet. Die damals noch unerfahrene Schauspielerin wurde unter 800 Mitbewerberinnen für die Rolle ausgewählt. Als der Film in die Kinos kam, war Lyon mit ihren 15 Jahren noch zu jung, um selbst ins Kino gehen zu dürfen. Während der Filmpremiere wurde die junge Schauspielerin dabei fotografiert, wie sie an einem nahegelegenen Springbrunnen saß und an einem Drink schlürfte.