Fünf Wintersportler verirrten sich im Gelände

Trotz widriger Wetterverhältnisse wie starker Südföhn, Regenfall und im Bereich der Aufstiegsroute erheblichen Lawinengefahr waren am Freitag fünf Skitourengeher bzw. Scheeschuhwanderer aus Tschechien im Bereich Bsuchalm-Nürnberger Hütte in Neustift im Tiroler Stubaital unterwegs. Sie verirrten sich und mussten in der Nacht geborgen werden. Für die Einsatzkräfte ein sehr schwieriges Unterfangen!