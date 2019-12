Netzwerk Tirol half in zehn Jahren 14.000 Mal

Von Tirolern, für Tiroler. Das ist die zentrale Ausrichtung des „Netzwerk Tirol hilft“. LH Günther Platter hat die Hilfsorganisation vor zehn Jahren initiiert. Die Jubiläums-Bilanz beeindruckt: 14.000 Mal wurde unbürokratisch geholfen. Die in Tirol so teuren Wohnkosten sind für viele in Not geratene Menschen die größte Sorge.