Schneekanone rollt über Piste in Schülergruppe

Eine Schneekanone hat sich am Dienstag im Kärntner Skigebiet Heiligenblut gelöst und ist in Richtung einer 18-köpfigen Schülergruppe aus den Niederlanden rund 200 Meter talwärts gerollt. Eine Zwölfährige wurde von einem Rad am linken Knie gestreift und leicht verletzt.