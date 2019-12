Katzenberger: Rührende Nachricht an Costa Cordalis

Die Kult-Blondine befindet sich noch immer in tiefer Trauer um ihren Schwiegervater. Der Papa ihres Ehemanns Lucas war am 2. Juli im Alter von 75 Jahren an Organversagen verstorben. Klar, dass er von seiner Familie schmerzlich vermisst wird. Vor allem in der Weihnachtszeit sei es schwer, offenbart die Katze nun auf Instagram.