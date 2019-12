86% der Landesrechnungshof-Empfehlungen umgesetzt

So spare sich das Land Kärnten etwa eine Million Euro Körperschaftssteuer pro Jahr, seit es die Landesimmobiliengesellschaft in die Landesverwaltung eingegliedert hat. Auch die Idee einer Gehaltsobergrenze für geschäftsführende Leitungsorgane in der KABEG stammt vom LRH. Zu den in den Jahren 2013 bis 2017 geprüften Stellen gehören beispielsweise auch Fachhochschulstandorte in Kärnten und die Slowenische Musikschule, die Kärnten Therme, die Umfahrung Bad St. Leonhard sowie das Stadion in Klagenfurt.