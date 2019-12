Asylwerber dürfen Lehre abschließen

Weder eingeschränkt noch ausgehebelt sieht das Asylrecht durch den Beschluss Innenminister Wolfgang Peschorn. Es handle sich um einen schlichten Aufschub für eine zwangsweise Abschiebung. An die Abgeordneten appellierte er, in der laufenden Gesetzgebungsperiode auch gesetzlich einmal klarzustellen, was Asyl und was Migration sein solle.