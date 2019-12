Nachtschwärmer ließen ihre Fäuste fliegen

Taxler verletzt

In Unterweitersdorf kam es ebenfalls am 8. Dezember 2019 in den frühen Morgenstunden zu einer Körperverletzung. Ein 26-Jähriger aus Wels stieg um 1.15 Uhr früh vor einem Lokal in einen wartenden Taxibus und begann dort einen 19-jährigen Fahrgast aus Aigen-Schlägl grundlos anzustänkern. Es kam zu einer vorerst verbalen Auseinandersetzung. Kurz darauf versetzte der Beschuldigte dem Opfer einen Faustschlag ins Gesicht, wodurch dieser verletzt wurde. Der Vorfall wurde von mehreren Zeugen wahrgenommen.