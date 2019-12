Unbekannter wollte Schulmädchen in Auto locken

Schlug das Schulphantom von Wien jetzt auch noch im niederösterreichischen Schwechat zu? Ende Oktober und Anfang November hatte ein Unbekannter mehrmals vor Schulen in den Bezirken Donaustadt und Floridsdorf versucht, kleine Mädchen in sein Auto zu locken. Am Dienstag kam es nun zu einem ganz ähnlichen Vorfall in Schwechat. Wie auch in den anderen Fällen konnte sich das Kind zum Glück selbst in Sicherheit bringen.