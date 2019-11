So „heizen“ Sie dem lästigen Schnupfen ein!

Prof. Bankhofer: Im ländlichen Raum gibt es seit Jahrhunderten ein einfaches Hausmittel. Man schält die Krenwurzel, schneidet sie in Scheiben, bohrt in der Mitte ein Loch und fädelt sie auf einer Schnur zu einer Kette auf. Diese hängt man um den Hals, legt sich ins Bett und deckt sich bis über die Nasenspitze zu. Durch die Bettwärme werden die Senföle im Kren frei und eingeatmet.“ Gegen Schnupfen 2 EL frischgeriebene Krenwurzel mit etwas Zwiebelsaft und Honig verrühren. Von dieser Mischung alle 2 bis 3 Stunden 1 TL einnehmen. Ein weiteres Naturheilmittel stellt Ingwer dar. Er wird auch als „natürliches Aspirin“ bezeichnet. Ihm sagt man aufgrund seiner ätherischen Öle (Gingerole) entzündungshemmende Wirkung nach. Einfach einige Scheiben mit heißem Wasser übergießen und mehrmals täglich trinken. Das in Chili enthaltene Capsaicin macht die Paprikafrucht so feurig - und damit zum „Virenkiller“. Die Schleimhäute werden nämlich durch den scharfen Effekt stärker durchblutet, das regt die Abwehr an. Außerdem beginnt die Nase zu rinnen und wird so durchgeputzt.