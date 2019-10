Streit ums Geld: Spital klagt Land

Weite Kreise zieht der Streit zwischen dem Land und dem Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Eisenstadt. Zuerst ergriff Landeschef Hans Peter Doskozil mitten in der Erholungsphase nach seiner Stimmband-OP das Wort. Am Dienstag reagierte das Spital. Klage über mehr als 33 Millionen Euro wurde eingereicht.