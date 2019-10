Salzburg-Touristen sollen einen Kultur-Euro zahlen

Die Ortstaxe für Touristen soll um einen Euro pro Nächtigung erhöht werden. So der Vorschlag von Vizebürgermeister Bernhard Auinger. Drei Millionen Euro könnte die Stadt Salzburg durch den Kultur-Euro jährlich einnehmen. „Dieser Euro müsste aber zweckgebunden in das Kulturbudget einfließen“, so Auinger, der als Vorbild viele andere europäische Städte sieht.