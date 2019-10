Schwangere Frau (22) von NGO-Schiff geholt

Die italienische Küstenwache hat am Sonntagnachmittag eine 22-jährige schwangere Nigerianerin an Land gebracht, die sich mit anderen 90 Menschen an Bord des Rettungsschiffes Alan Kurdi befand. Die Frau wurde von einem Schiff der italienischen Küstenwache auf Lampedusa gebracht, wie die Crew des Schiffes in einer Presseaussendung am Montag mitteilte.