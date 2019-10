Alan-Kurdi-Crew bei Einsatz im Mittelmeer bedroht

Ein Schlauchboot mit etwa 92 Menschen an Bord sei am Samstag vor der libyschen Küste in Schwierigkeiten geraten. Die Alan Kurdi sei in der libyschen Such- und Rettungszone nicht in libyschen Territorialgewässern unterwegs gewesen, betonte Isler gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Die „akute Bedrohungssituation“ sei später vorbei gewesen, die Libyer hätten abgedreht, sagte Isler.