Niederösterreich: Gewaltserie mit bereits 16 Toten

Auf einem Campingplatz in Neusiedl bei Pernitz in Waidmannsfeld im Bezirk Wiener Neustadt wurde am Abend des 13. August die Leiche eines 54 Jahre alten Polizisten aus Wien entdeckt. Er starb laut Obduktion an einer Lungenquetschung, seine 56-jährige Ehefrau steht im dringenden Verdacht, den Mann nach einem Streit mit dem Auto überfahren zu haben. Zum Tatzeitpunkt soll sie alkoholisiert gewesen sein, sie wurde nach dem Vorfall in die Psychiatrie eingewiesen. In diesem Fall sind derzeit die Gutachter am Zug, um die Frage zu klären, ob von einem Fahrlässigkeits- oder Vorsatzdelikt ausgegangen wird.