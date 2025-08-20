„Prost“: Wie aus 1200 Bierkisten eine Disco wurde

LIVE ab 21 Uhr: Sturm Graz muss bei Bodø/Glimt ran
Champions-League-Quali
Ungewöhnliche Idee der Kärntner Burschenschaft St. Leonhard-Radendorf: Für den Kirchtag wurde eine ganz besondere Party-Location errichtet! Dafür lieferte Villacher Bier gleich 1200 Bierkisten!
Bald ist es wieder so weit, und in der Oberkärntner Gemeinde Arnoldstein wird wieder Kirchtag gefeiert: „Bei uns gibt es insgesamt acht größere Kirchtage in der Gemeinde, drei stehen heuer noch an“, erzählt Bürgermeister Reinhard Antolitsch im „Krone“-Gespräch.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.