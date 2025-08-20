Vorteilswelt
Skurriles Bauwerk

„Prost“: Wie aus 1200 Bierkisten eine Disco wurde

Kärnten
20.08.2025 18:00

Ungewöhnliche Idee der Kärntner Burschenschaft St. Leonhard-Radendorf: Für den Kirchtag wurde eine ganz besondere Party-Location errichtet! Dafür lieferte Villacher Bier gleich 1200 Bierkisten!

0 Kommentare

Bald ist es wieder so weit, und in der Oberkärntner Gemeinde Arnoldstein wird wieder Kirchtag gefeiert: „Bei uns gibt es insgesamt acht größere Kirchtage in der Gemeinde, drei stehen heuer noch an“, erzählt Bürgermeister Reinhard Antolitsch im „Krone“-Gespräch.

Porträt von Jennifer Kapellari
Jennifer Kapellari
Kärnten

Mehr Kärnten
Krone Plus Logo
Skurriles Bauwerk
„Prost“: Wie aus 1200 Bierkisten eine Disco wurde
290 Tonnen pro Jahr
Infineon produziert ab jetzt selbst Wasserstoff
Verteidiger-Talent
WAC krallt sich afrikanischen Hoffenheim-Spieler
Tierischer Unterricht
In der Hundeschule: „Leckerli darf nie ausgehen“
Albin Radocha (77)
Dieser „Biergamasta“ lacht von 30.000 Bierdeckeln
