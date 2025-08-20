Auch in Österreich?
Todesdroge Nitazen: 500-mal stärker als Heroin
Der Welt droht eine neue Drogen-Krise. Nitazen wirkt 500-mal stärker als Heroin, ist in Sandkorn-Größe tödlich und in toxikologischen Tests kaum nachweisbar. Krone+ erklärt, was es mit dem in China hergestellten Teufelszeug auf sich hat und wie die Situation in Österreich aussieht.
Ein hochwirksames synthetisches Opioid namens Nitazen überschwemmt die Welt, von Europa über Afrika bis zu den USA. Die Panik unter Experten ist groß: Die neue Todesdroge hat eine bis zu 500-mal stärke stärkere Wirkung als Heroin und macht in kurzer Zeit abhängig. Sie zeichnet für den Tod von hunderten Menschen verantwortlich. Drogenfahnder und Wissenschaftler versuchen verzweifelt, die künstlich hergestellten Substanzen aufzuspüren und ihre Verbreitung einzudämmen.
