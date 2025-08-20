Todesdroge Nitazen: 500-mal stärker als Heroin

Ein hochwirksames synthetisches Opioid namens Nitazen überschwemmt die Welt, von Europa über Afrika bis zu den USA. Die Panik unter Experten ist groß: Die neue Todesdroge hat eine bis zu 500-mal stärke stärkere Wirkung als Heroin und macht in kurzer Zeit abhängig. Sie zeichnet für den Tod von hunderten Menschen verantwortlich. Drogenfahnder und Wissenschaftler versuchen verzweifelt, die künstlich hergestellten Substanzen aufzuspüren und ihre Verbreitung einzudämmen.