Niederösterreicherin (36) in Hotel getötet!

Mord-und-Selbstmord-Drama in einem beliebten Hotel in St. Pölten in Niederösterreich in der Nacht auf den Nationalfeiertag: Eine 36-jährige Frau aus dem Bezirk Wiener Neustadt-Land wurde kurz nach Mitternacht in einem Zimmer erschossen. Der Täter soll ein 50-Jähriger aus dem Bezirk St. Pölten-Land sein, der sich nach der Bluttat selbst richtete.