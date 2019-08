Ehefrau mit 38 Stichen getötet: Einweisung!

Nach Türkei-Aufenthalt „komplett verändert“

2017 sei er von einem Türkei-Aufenthalt „komplett verändert zurückgekommen“. Später soll er Leute in Amstetten angesprochen haben, weil er sie zu einer Konvertierung zum Islam bewegen wollte. Am Weihnachtsmarkt in der Mostviertler Bezirkshauptstadt soll er auch Frauen, die Alkohol konsumierten, getadelt haben. Weil er christliche Symbole in einer Kapelle in Amstetten zerstört hatte, wurde der 38-Jährige im Mai 2018 wegen schwerer Sachbeschädigung zu einer Freiheitsstrafe von fünf Monaten verurteilt.