Song Contest in Wien

„Fest für Österreich“, aber auch Sicherheitsrisiko

Wien
20.08.2025 17:48
Wien stellt sich im kommenden Jahr auf zahlreiche Gäste im Rahmen des Großevents ein. Ein ...
Wien stellt sich im kommenden Jahr auf zahlreiche Gäste im Rahmen des Großevents ein. Ein umfassendes Sicherheitskonzept ist dafür notwendig.(Bild: Andi Schiel)

Das Rennen ist geschlagen: Der größte Musikwettbewerb der Welt gastiert im Mai 2026 in unserer Bundeshauptstadt. Innsbruck zeigt sich als guter Verlierer, währenddessen vervielfachen sich bereits Hotelpreise. Gleichzeitig laufen die Vorbereitungen für ein umfassendes Sicherheitskonzept, damit Wien für das Mega-Event bestens gerüstet ist.

Denn vor dem Eurovision Song Contest 2026 in Wien drängt die Gewerkschaft vida auf ein eigenes Sicherheitsdienstleistungsgesetz. „Fehlende Standards und mangelnde Kontrolle sind ein gefährlicher Cocktail“, warnte vida-Chef Roman Hebenstreit.

Strenge Vorgaben beim Sicherheitspersonal
Vida fordert daher verpflichtende, zertifizierte Ausbildungen samt regelmäßigen Auffrischungen, einheitliche Ausweise für Security-Mitarbeiter und eine staatliche Registrierung. 

Die Wiener Stadthalle wurde zuletzt schon im Jahr 2015 Bühne des ESC. Auch 2026 wird sie der ...
Die Wiener Stadthalle wurde zuletzt schon im Jahr 2015 Bühne des ESC. Auch 2026 wird sie der Austragungsort sein.(Bild: AP/APA/GEORG HOCHMUTH)

„ESC ist ein Fest für ganz Österreich“
„Wir hatten zwei wirklich tolle Bewerbungen, beide Städte haben sich bemüht und haben die Entscheidung ganz, ganz schwierig gemacht. Am Ende des Tages war Wien einfach eine Spur besser. Aber der Song Contest ist ohnehin weit mehr als ein Event in einer Stadt. Der ESC ist ein Fest für ganz Österreich“, streut ORF-Generaldirektor Roland Weißmann der Tiroler Landeshauptstadt Rosen, die sich bei der Bewerbung um die Austragung des Song Contests 2026 Wien geschlagen geben musste.

Innsbrucks Bürgermeister Johannes Anzengruber zeigte sich versöhnlich und mutmaßte danach: „Am Ende des Tages wird es wohl das Geld gewesen sein.“ Denn Wien übertrumpfte Innsbruck mit 22,6 Millionen Euro Eigeninvestition von den etwa 45 Millionen Euro Gesamtkosten.

Die Bilder des Eurovision Song Contest im Jahr 2015 gingen um die Welt und bedeuteten für die ...
Rechnet sich das?
Wien lässt sich Songcontest 22,6 Millionen kosten
20.08.2025
Song Contest in Wien
Innsbruck als guter Verlierer: „Starkes Signal“
20.08.2025
Schlappe für Innsbruck
Entscheidung gefallen: Wien bekommt Song Contest!
20.08.2025
Anrainer sehr besorgt
Wegen Song Contest 200 Flüge pro Tag befürchtet
24.07.2025
70. Song Contest:
ORF will Österreich-Starter via Auswahlshow finden
02.08.2025
Hohe Umwegrentabilität
Bürgermeister Michael Ludwig ist sich sicher, dass es eine gute Investition ist, schließlich erwartet man auch hohe Umwegrentabilität, werden doch viele Tausende Besucher kommenden Mai für eine Woche die Stadt stürmen, um den Bewerb zu sehen und die Musik zu feiern.

Politische Protestfläche
Im Fahrwasser von Ukraine- und Israel-Konflikten wurde der Bewerb auch immer wieder als politische Protestfläche genutzt, Malmö hatte etwa mit Demonstrationen zu kämpfen – und auch Österreichs heuriger Gewinner JJ sorgte nach seinem Sieg mit dem Song „Wasted Love“ für Unmut mit seiner harschen Kritik an Israel.

2025 ESC-Gewinner JJ
2025 ESC-Gewinner JJ(Bild: Roman Zach-Kiesling)

Basel habe dieses Jahr über 540.000 Besucher bei diversen Song-Contest-Events gezählt, damit sei dies eines der größten Events Europas. Man verwies auf die Absagen der Taylor-Swift-Konzerte im August 2024 wegen drohender Terrorgefahr. Im aktuellen Regierungsprogramm sind immerhin bereits einige Maßnahmen wie die Regelung für private Sicherheitsdienste und die Schaffung von klaren Qualitätsstandards vorgesehen.

Wie geht es jetzt weiter?
Im September werden die teilnehmenden Länder bekannt gegeben, im Dezember gehen die Tickets in den Verkauf, im Jänner übergibt Basel den ESC offiziell an Wien und im Februar werden die Tourismus-Clips für die Live-Übertragung gedreht. Im selben Monat wird der ORF mittels einer TV-Show ermitteln, wer 2026 für Österreich antreten wird.

Entscheidung fix: Wien wird zum dritten Mal Austragungsort eines der größten Events weltweit.
Entscheidung fix: Wien wird zum dritten Mal Austragungsort eines der größten Events weltweit.(Bild: APA/TOBIAS STEINMAURER)

Bereits im April wird die Wiener Stadthalle für andere Veranstaltungen gesperrt, weil der Aufbau der Bühne beginnt, auf der nach den Semifinali am 12. und 14. Mai am 16. Mai das Finale steigt – übrigens, wer noch ein Zimmer buchen will – die Hotelpreise stiegen längst rasant an, für ein Hostelbett am Hauptbahnhof zahlt man schon 445 Euro für zwei Nächte.

