„Fest für Österreich“, aber auch Sicherheitsrisiko

„ESC ist ein Fest für ganz Österreich“

„Wir hatten zwei wirklich tolle Bewerbungen, beide Städte haben sich bemüht und haben die Entscheidung ganz, ganz schwierig gemacht. Am Ende des Tages war Wien einfach eine Spur besser. Aber der Song Contest ist ohnehin weit mehr als ein Event in einer Stadt. Der ESC ist ein Fest für ganz Österreich“, streut ORF-Generaldirektor Roland Weißmann der Tiroler Landeshauptstadt Rosen, die sich bei der Bewerbung um die Austragung des Song Contests 2026 Wien geschlagen geben musste.