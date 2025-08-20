Vorteilswelt
Nach Olympia-Wirbel

Box-Verband führt vor WM Geschlechtstests ein

Sport-Mix
20.08.2025 17:37
Imane Khelif
Imane Khelif(Bild: AFP or licensors)

Der Box-Verband World Boxing hat knapp zwei Wochen vor der WM die Einführung von Geschlechtstests bestätigt. Alle Boxerinnen, die in der Frauen-Kategorie vom 4. bis 14. September in Liverpool starten wollen, müssen demnach den obligatorischen Test absolvieren.

„Die Richtlinie soll die Sicherheit aller Teilnehmer gewährleisten und gleiche Wettbewerbsbedingungen für Männer und Frauen schaffen“, begründete World Boxing in einer Pressemitteilung.

  Alle Athletinnen über 18 Jahre müssten sich zur Bestimmung ihres Geburtsgeschlechts einmalig einem PCR-Test oder einem funktionellen, medizinisch gleichwertigen genetischen Screening-Test unterziehen, heißt es in dem Schreiben. Die neue Richtlinie ist ab dem (heutigen) Mittwoch in Kraft.

Lin Yu-ting
Lin Yu-ting(Bild: AP/John Locher)

Olympia-Wirbel als Auslöser
Auslöser war die Debatte um Imane Khelif und Lin Yu-ting während Olympia 2024 in Paris. Beide Boxerinnen waren nach nicht näher erklärten Geschlechtstests vom Verband IBA, der vom Internationalen Olympischen Komitee seit Längerem nicht mehr anerkannt wird, von der WM 2023 ausgeschlossen worden. Beide hätten laut IBA die erforderlichen Teilnahme-Kriterien nicht erfüllt und „im Vergleich zu anderen weiblichen Teilnehmern Wettbewerbsvorteile“ gehabt.

  Das IOC nannte das allerdings eine „willkürliche Entscheidung ohne ordnungsgemäßes Verfahren“ und ließ Khelif und Lin in Paris teilnehmen. Das im Pass angegebene Geschlecht sei maßgeblich für die Zulassung zu den Wettbewerben, lautete eine Begründung. Beide holten Gold. Ob Khelif sich dem Test unterziehen oder womöglich gegen die Entscheidung klagen wird, ist offen.

IOC will Boxen im Olympia-Programm halten
World Boxing wurde im Februar vom IOC-Exekutivrat als Partner und zuständiger Box-Verband anerkannt. Für die Organisation der Box-Turniere 2024 in Paris und drei Jahre zuvor in Tokio hatte das IOC nach der IBA-Suspendierung die Verantwortung getragen. 2028 in Los Angeles soll World Boxing die Organisation übernehmen.

krone Sport
