Box-Verband führt vor WM Geschlechtstests ein

Olympia-Wirbel als Auslöser

Auslöser war die Debatte um Imane Khelif und Lin Yu-ting während Olympia 2024 in Paris. Beide Boxerinnen waren nach nicht näher erklärten Geschlechtstests vom Verband IBA, der vom Internationalen Olympischen Komitee seit Längerem nicht mehr anerkannt wird, von der WM 2023 ausgeschlossen worden. Beide hätten laut IBA die erforderlichen Teilnahme-Kriterien nicht erfüllt und „im Vergleich zu anderen weiblichen Teilnehmern Wettbewerbsvorteile“ gehabt.