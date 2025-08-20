Rangnick-Wunschspieler verlässt FC Bayern München!

Lange ist gerätselt worden, wie es mit ihm weitergehen soll, doch nun scheint die Katze aus dem Sack zu sein: Das in Dornbirn in Vorarlberg geborene Supertalent Paul Wanner verlässt den FC Bayern München in Richtung PSV Eindhoven!
Die Chance auf regelmäßige Einsatzzeiten bei einem Champions-League-Starter soll den Ausschlag gegenüber einem Dasein als Edelreservist beim Stammklub gegeben haben ...
Nicht verliehen, sondern verkauft
Der 19 Jahre alte Deutsch-Österreicher, den ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick seit einiger Zeit von einer Karriere in unserem Nationalteam überzeugen will, wird – etwas überraschend – nicht in die Hauptstadt der niederländischen Provinz Noord-Brabant verliehen, sondern direkt verkauft.
Nach übereinstimmenden Medienberichten soll der Meistercup-Gewinner von 1988 und UEFA-Pokal-Sieger von 1978 rund 15 Millionen Euro plus Boni für den Bayern-Youngster hinblättern. Allerdings sollen sich die Münchner eine Rückkauf-Option gesichert haben …
Heimat seiner Mutter ist Österreich
Wanner gilt seit Jahren als große Zukunftshoffnung – sowohl bei den Bayern als auch in Deutschland, der Heimat seines Vaters, und in Österreich, der Heimat seiner Mutter. Bis jetzt absolvierte der Youngster nur Partien für deutsche Nachwuchs-Nationalteams, eine finale Entscheidung, für welches Land er im Erwachsenenbereich kicken möchte, steht allerdings noch aus.
In den vergangenen Jahren war er vom FC Bayern erst an den Zweitligisten SV 07 Elversberg und später an den Bundesligisten FC Heidenheim verliehen gewesen, für Deutschlands Rekordmeister kam er in immerhin acht Partien bereits zu Kurzeinsätzen.
