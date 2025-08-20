Rangnick-Wunschspieler verlässt FC Bayern München!

Heimat seiner Mutter ist Österreich

Wanner gilt seit Jahren als große Zukunftshoffnung – sowohl bei den Bayern als auch in Deutschland, der Heimat seines Vaters, und in Österreich, der Heimat seiner Mutter. Bis jetzt absolvierte der Youngster nur Partien für deutsche Nachwuchs-Nationalteams, eine finale Entscheidung, für welches Land er im Erwachsenenbereich kicken möchte, steht allerdings noch aus.