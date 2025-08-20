Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Noord-Brabant ruft

Rangnick-Wunschspieler verlässt FC Bayern München!

Fußball International
20.08.2025 17:09
Paul Wanner (vorige Saison im Dress von Leihklub Heidenheim)
Paul Wanner (vorige Saison im Dress von Leihklub Heidenheim)(Bild: GEPA)

Lange ist gerätselt worden, wie es mit ihm weitergehen soll, doch nun scheint die Katze aus dem Sack zu sein: Das in Dornbirn in Vorarlberg geborene Supertalent Paul Wanner verlässt den FC Bayern München in Richtung PSV Eindhoven!

0 Kommentare

Die Chance auf regelmäßige Einsatzzeiten bei einem Champions-League-Starter soll den Ausschlag gegenüber einem Dasein als Edelreservist beim Stammklub gegeben haben ...

Nicht verliehen, sondern verkauft
Der 19 Jahre alte Deutsch-Österreicher, den ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick seit einiger Zeit von einer Karriere in unserem Nationalteam überzeugen will, wird – etwas überraschend – nicht in die Hauptstadt der niederländischen Provinz Noord-Brabant verliehen, sondern direkt verkauft.

Paul Wanner
Paul Wanner(Bild: GEPA)

Nach übereinstimmenden Medienberichten soll der Meistercup-Gewinner von 1988 und UEFA-Pokal-Sieger von 1978 rund 15 Millionen Euro plus Boni für den Bayern-Youngster hinblättern. Allerdings sollen sich die Münchner eine Rückkauf-Option gesichert haben …

Heimat seiner Mutter ist Österreich
Wanner gilt seit Jahren als große Zukunftshoffnung – sowohl bei den Bayern als auch in Deutschland, der Heimat seines Vaters, und in Österreich, der Heimat seiner Mutter. Bis jetzt absolvierte der Youngster nur Partien für deutsche Nachwuchs-Nationalteams, eine finale Entscheidung, für welches Land er im Erwachsenenbereich kicken möchte, steht allerdings noch aus.

Paul Wanner
Paul Wanner(Bild: GEPA)

In den vergangenen Jahren war er vom FC Bayern erst an den Zweitligisten SV 07 Elversberg und später an den Bundesligisten FC Heidenheim verliehen gewesen, für Deutschlands Rekordmeister kam er in immerhin acht Partien bereits zu Kurzeinsätzen.

Porträt von Hannes Maierhofer
Hannes Maierhofer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Ralf Rangnick
DornbirnVorarlbergDeutschlandÖsterreich
PSV EindhovenFC Bayern MünchenÖFB
KatzeMutter
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
210.213 mal gelesen
Steiermark
Gletscher schmilzt und gibt alte Liftanlage frei
191.441 mal gelesen
Reste der alten Liftanlage wurden freigelegt.
Fußball International
Spielerfrau kommt halbnackt zum Kinder-Geburtstag
190.073 mal gelesen
Loris Karius‘ Frau Diletta Leotta begeistert Fans und Besucher ...
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
3121 mal kommentiert
Unterhaltung
Entscheidung gefallen: Wien bekommt Song Contest!
1486 mal kommentiert
Wien wird den Song Contest ausrichten, den JJ für Österreich gewann.
Außenpolitik
Meinl-Reisinger in Odessa eingetroffen
966 mal kommentiert
Meinl-Reisinger und  Andrii Sybiha in Odessa
Mehr Fußball International
Champions-League-Quali
LIVE ab 21 Uhr: Sturm Graz muss bei Bodø/Glimt ran
Noord-Brabant ruft
Rangnick-Wunschspieler verlässt FC Bayern München!
Insel-Märchen
Früher obdachlos, jetzt Fußball-Profi in England
Durchaus überraschend
Kabinen-Eklat in Marseille: Teamspieler muss gehen
Nicht zu stoppen
Oliver Glasners Super-Serie sorgt für Staunen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf