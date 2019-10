Eltern sahen Tochter (13) beim Sterben zu

Sie war gut behütet, umsorgt, geliebt - genauso wie ihre vier Schwestern und zwei Brüder. Das erzählen die Bewohner des kleinen im Nebel versunkenen Ortes im Waldviertel am Montag. So viel gelacht haben die Kinder der streng religiösen Eltern aus Deutschland, so wohlerzogen waren sie. Doch Maria (13) musste - wie berichtet - sterben, weil ärztliche Hilfe in Mamas und Papas Welt verpönt war. Mordverdacht - weiter U-Haft!