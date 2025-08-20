Warum Ausflug in „Mile High Club“ peinlich endete

Ups, ganz schön peinlich! Joe Jonas hat in einem Interview enthüllt, dass ihm nach dem Sex auf einer Flugzeugtoilette ein ziemlich unangenehmes Hoppala passierte.
Nur allzu gerne geben Stars damit an, Mitglied im „Mile High Club“ zu sein, also schon einmal Sex über den Wolken gehabt zu haben. Auch Joe Jonas genoss bereits ein Schäferstündchen im Flieger, doch wenn er an den Moment danach zurückdenkt, dann ist ihm das ganz schön unangenehm. Warum? Das verriet er jetzt im Interview mit „Are You Okay?“-Moderatorin Brianna Morales.
High Five – aber nicht mit Drummer!
„Ich bin vor ein paar Jahren dem ,Mile High Club‘ beigetreten“, schilderte er. Doch nach dem Tête-à-Tête über den Wolken passierte dem 36-Jährigen ein peinliches Hoppala.
Hier können Sie sich das pikante Geständnis von Joe Jonas anschauen:
Denn: „Ich trug Kontaktlinsen und verließ die Toilette. Ich dachte, dass ich meinem Schlagzeuger ein High Five geben würde. Nach dem High Five wurde mir aber klar, dass es die Flugbegleiterin war.“
Glück im Unglück
Er habe allerdings Glück gehabt, dass das im Privatjet passiert sei, lachte der Ex von „Game of Thrones“-Star Sophie Turner. Denn hätte er im Linienflug Sex auf der Toilette gehabt, hätte es für ihn wohl Konsequenzen gegeben, ist er sich sicher: „Sonst hätte ich ein Flugverbot bekommen.“
Ob es sich trotz all der Peinlichkeit gelohnt habe, in den „Mile High Club“ einzutreten? „Ja!“, schmunzelte der Musiker abschließend.
