Warum Ausflug in „Mile High Club“ peinlich endete

Nur allzu gerne geben Stars damit an, Mitglied im „Mile High Club“ zu sein, also schon einmal Sex über den Wolken gehabt zu haben. Auch Joe Jonas genoss bereits ein Schäferstündchen im Flieger, doch wenn er an den Moment danach zurückdenkt, dann ist ihm das ganz schön unangenehm. Warum? Das verriet er jetzt im Interview mit „Are You Okay?“-Moderatorin Brianna Morales.