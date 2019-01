Stiche in den Hals: Frau (32) in Tulln ermordet

Fünfte tödliche Gewalttat an Frauen im heurigen Jahr

Eine erschütternde Serie setzt sich damit fort: Seit Jahresbeginn starben in Österreich bereits fünf Frauen durch Gewaltverbrechen, vier davon in Niederösterreich, ein Todesopfer gab es in Wien. Am 8. Jänner wurde in Amstetten eine 40-Jährige ebenfalls mutmaßlich von ihrem Ehemann mit 38 Messerstichen regelrecht hingerichtet, nur einen Tag später eine 50 Jahre alte Frau in der Marktgemeinde Krumbach getötet - auch hier mit einem Messer. Die Verdächtigen sind in Haft.