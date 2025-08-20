Finanzexperte warnt: „Steuern auf DDR-Niveau zu“

Ein besonderes Warnsignal sieht Zmuegg in der Staatsquote, die sich auch durch die Rüstungsausgaben, ohne Return on Investment, erhöhen: Derzeit stammen bereits 56 Prozent der gesamten Wirtschaftsleistung aus staatlicher Hand. „Bis zum Jahresende könnten wir bei 70 Prozent liegen – das sind wir DDR-Niveau. Und wir wissen alle, wie es in der DDR ausgegangen ist“, so der Finanzexperte.