Das Tennengau-Shuttle brannte in Adnet völlig aus

In Flammen aufgegangen ist das Tennengau-Shuttle am Mittwochabend. Aus bislang ungeklärter Ursache fing der Bus mit neuen Sitzen Feuer. Die Freiwillige Feuerwehr Adnet (Salzburg) brachte den Brand rasch unter Kontrolle. Ein Kamerad, der privat zufällig vor Ort war, half mit einem Handfeuerlöscher.
Mit insgesamt 47 Kräften waren die Feuerwehr, die Polizei und das Rote Kreuz vor Ort. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. „Passanten haben uns umgehend alarmiert und wir konnten sofort ausrücken“, erzählt Adnets Ortsfeuerwehrkommandant Wolfgang Gimpl.
Darüber hinaus hätten auch Passanten sofort beim Löschen unterstützt. Darunter war demnach auch ein Feuerwehrkamerad, der in Zivil kam und einen Handfeuerlöscher im Auto hatte. „Diesen mitzuhaben schadet sicher nicht – sofern man damit umgehen kann“, so Gimpl. Warum der Bus in Flammen aufging, war vorerst unklar. Die Polizei ermittelt.
