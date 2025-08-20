Das Tennengau-Shuttle brannte in Adnet völlig aus

Darüber hinaus hätten auch Passanten sofort beim Löschen unterstützt. Darunter war demnach auch ein Feuerwehrkamerad, der in Zivil kam und einen Handfeuerlöscher im Auto hatte. „Diesen mitzuhaben schadet sicher nicht – sofern man damit umgehen kann“, so Gimpl. Warum der Bus in Flammen aufging, war vorerst unklar. Die Polizei ermittelt.