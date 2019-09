Drama um Pensionistin: Top-Banker (61) geständig

Am Donnerstagvormittag begannen die Vernehmungen mit ihm - jenem Banker, der unter dem dringenden Verdacht steht, am Montag die 85-jährige Emma Sch. in ihrem Haus in Thomasberg bei Edlitz (Niederösterreich) erschlagen zu haben. Die Tatbeweise gegen den 61-Jährigen scheinen massiv. Darum wurde auch U-Haft über den Verdächtigen verhängt, der laut Staatsanwaltschaft geständig ist.