Mutmaßlicher Vierfachmörder (24) festgenommen

Verletzungen durch Gewalt festgestellt

Ermittlungen ergaben, dass einer der vier Männer stranguliert wurde und ein anderer Gewaltverletzungen aufwies. Zu den weiteren Toten gab es zunächst keine Angaben. Da die Seine an der Fundstelle langsamer fließt als in anderen Bereichen, wird vermutet, dass die Leichen deshalb dort angeschwemmt wurden. Zu weiteren Hintergründen äußerte sich die Staatsanwaltschaft zunächst nicht. Eine Woche nach dem mysteriösen Fund wurde nun der 24-jährige Algerier festgenommen.