Leichen bei Paris
Mutmaßlicher Vierfachmörder (24) festgenommen
In Frankreich hat die Polizei einen jungen Mann (24) unter mehrfachem Mordverdacht festgenommen. Er soll vier Männer auf unterschiedliche Weise getötet haben. Die Leichen wurden vor einer Woche in der Seine bei Paris entdeckt.
Laut der Staatsanwaltschaft handelt es sich bei dem Tatverdächtigen um einen Algerier. Ob es einen Zusammenhang zwischen den vier Toten gibt, sagten die Ermittlerinnen und Ermittler bisher nicht. Einer der Toten, der weniger lange im Wasser lag als die anderen drei, wurde als ein Mann aus der Region identifiziert.
Wie berichtet, hatte ein Reisender vergangenen Mittwoch von einem Zug aus zunächst einen Körper im Uferbereich treiben sehen. Er alarmierte die Polizei. In dem Pariser Vorort Choisy-le-Roi stießen die Fahnderinnen und Fahnder dann auf insgesamt vier Leichen, die dort wohl schon etliche Tage im Wasser lagen. Einer trug weder eine Hose noch eine Unterhose. Die Zeitung „Le Parisien“ berichtete, dass es sich um Männer afrikanischer Herkunft handle.
Verletzungen durch Gewalt festgestellt
Ermittlungen ergaben, dass einer der vier Männer stranguliert wurde und ein anderer Gewaltverletzungen aufwies. Zu den weiteren Toten gab es zunächst keine Angaben. Da die Seine an der Fundstelle langsamer fließt als in anderen Bereichen, wird vermutet, dass die Leichen deshalb dort angeschwemmt wurden. Zu weiteren Hintergründen äußerte sich die Staatsanwaltschaft zunächst nicht. Eine Woche nach dem mysteriösen Fund wurde nun der 24-jährige Algerier festgenommen.
