Zug-Crash in Trentino blockiert Bahnverkehr

Sommer brachte bereits mehrere Zugunglücke

Der Zusammenstoß in Italien war nicht der erste Zugunfall in diesem Sommer – erst vergangenen Freitag ist in Dänemark ein Zug entgleist, eine Person kam dabei ums Leben. Ende Juli kam es auch in Deutschland zu einem Zugunglück, bei dem drei Menschen starben. Ein Erdrutsch führte dazu, dass ein Zug in Baden-Württemberg entgleiste.