Zwei Menschen verletzt
Zug-Crash in Trentino blockiert Bahnverkehr
Am Mittwoch kam es in der italienischen Provinz Trentino zu einem Unfall, bei dem zwei Züge zusammenstießen. Der Bahnverkehr stand für eine Weile still. Es war nicht das erste Zugunglück in Europa in diesem Sommer.
Wegen eines Zusammenstoßes zwischen einem Regional- und einem Güterzug auf der Brenner-Strecke zwischen Mezzocorona und Trient ist der Bahnverkehr am Mittwoch in der italienischen Provinz Trentino für mehrere Stunden eingestellt worden. Zwei Personen wurden verletzt, wie italienische Medien berichteten.
Strecke war vorübergehend gesperrt
Wegen des Unfalls kam es zu erheblichen Verspätungen und Zugausfällen – der Unfall hatte auch Auswirkungen auf den Bahnverkehr in Südtirol. Die Fahrgäste des Regionalzugs setzten ihre Reise mit Bussen fort. Techniker der italienischen Bahnnetzgesellschaft arbeiteten unterdessen daran, die volle Betriebsfähigkeit der Strecke wiederherzustellen.
Sommer brachte bereits mehrere Zugunglücke
Der Zusammenstoß in Italien war nicht der erste Zugunfall in diesem Sommer – erst vergangenen Freitag ist in Dänemark ein Zug entgleist, eine Person kam dabei ums Leben. Ende Juli kam es auch in Deutschland zu einem Zugunglück, bei dem drei Menschen starben. Ein Erdrutsch führte dazu, dass ein Zug in Baden-Württemberg entgleiste.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.