Zwei Menschen verletzt

Zug-Crash in Trentino blockiert Bahnverkehr

Ausland
20.08.2025 16:59
Der Zusammenstoß legte den Zugverkehr in der Provinz Trentino lahm. (Symbolbild)
Der Zusammenstoß legte den Zugverkehr in der Provinz Trentino lahm. (Symbolbild)(Bild: Diego Fiore, All rights reserved)

Am Mittwoch kam es in der italienischen Provinz Trentino zu einem Unfall, bei dem zwei Züge zusammenstießen. Der Bahnverkehr stand für eine Weile still. Es war nicht das erste Zugunglück in Europa in diesem Sommer.

0 Kommentare

Wegen eines Zusammenstoßes zwischen einem Regional- und einem Güterzug auf der Brenner-Strecke zwischen Mezzocorona und Trient ist der Bahnverkehr am Mittwoch in der italienischen Provinz Trentino für mehrere Stunden eingestellt worden. Zwei Personen wurden verletzt, wie italienische Medien berichteten.

Strecke war vorübergehend gesperrt
Wegen des Unfalls kam es zu erheblichen Verspätungen und Zugausfällen – der Unfall hatte auch Auswirkungen auf den Bahnverkehr in Südtirol. Die Fahrgäste des Regionalzugs setzten ihre Reise mit Bussen fort. Techniker der italienischen Bahnnetzgesellschaft arbeiteten unterdessen daran, die volle Betriebsfähigkeit der Strecke wiederherzustellen.

Sommer brachte bereits mehrere Zugunglücke
Der Zusammenstoß in Italien war nicht der erste Zugunfall in diesem Sommer – erst vergangenen Freitag ist in Dänemark ein Zug entgleist, eine Person kam dabei ums Leben. Ende Juli kam es auch in Deutschland zu einem Zugunglück, bei dem drei Menschen starben. Ein Erdrutsch führte dazu, dass ein Zug in Baden-Württemberg entgleiste.

