Landwirt starb durch „massive Gewalt gegen Körper“

Im Fall um den am Mittwoch leblos in seinem Haus in Vösendorf in Niederösterreich aufgefundenen Landwirt hat der vorläufige Obduktionsbericht ergeben, dass der 61-Jährige Opfer „massiver Gewalt gegen den Körper“ geworden ist, sagte Erich Habitzl von der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt am Freitag.