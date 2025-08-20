Blauer Ärger über Tempo 30 in den Ortschaften

Problem liegt woanders

Bürgermeister Robert Kovacs (SPÖ) wundert sich, warum das Thema gerade jetzt aktuell wird. Den 30er gebe es seit Jahren. „Man müsste eher fragen, warum so viele Ungarn und Slowaken durch die Ortschaft fahren, obwohl A4 und A6 gleich vor der Haustür liegen. Das Thema Mautflüchtlinge wäre für mich sinnvoller als die Diskussion über den 30er“, so Kovacs. Durch das Outletcenter Parndorf komme es zu viel Verkehr. „Wir sind der Zubringer für Besucher und Arbeiter des Outlets und das spürt man schon gewaltig. Das hat aber mit dem Tempolimit, das vielleicht jemand falsch einhält, nichts zu tun“, so Kovacs.