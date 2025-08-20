Erstes Elefantenkalb seit 20 Jahren geboren

Große Freude im Tiergarten Schönbrunn: In den frühen Morgenstunden des Mittwochs kam ein Elefantenkalb zur Welt – das erste, das dort seit mehr als zwei Jahrzehnten auf natürlichem Weg gezeugt wurde. „Nach langen Bemühungen ist die Freude riesig“, erklärte Tiergartendirektor und Elefantenexperte Stephan Hering-Hagenbeck.
Der Elefantenbulle wiegt über 100 Kilogramm, kam um 4.53 Uhr zur Welt und ist für die Elefantenkuh bereits das vierte Kalb. Für das Team des Zoos sind Geburten immer mit Sorgen verbunden. Das noch namenlose Jungtier habe aber von Anfang an fit gewirkt.
Stammzellen entnommen
Bereits innerhalb von zehn Minuten sei der Bulle auf den Beinen gestanden und ein Wissenschaftlerteam konnte zudem Stammzellen aus der Plazenta und Nabelschnur für wissenschaftliche Zwecke entnehmen.
Elefantenbulle ist wichtig für die Zoopopulation
Das Kalb wurde im hinteren Teil der Außenanlage geboren, von wo aus die Herde das Ereignis durch Sichtverbindungen beobachten konnte. „Eine Geburt ist ein gemeinsames Erlebnis, das Elefanten zusammenschweißt. Unsere Tiere stammen nicht wie in der Wildbahn aus einem natürlich gewachsenen Familienverband. Umso wichtiger ist es, dass so ein Ereignis das Sozialgefüge stärkt“, erklärte der Direktor.
Population um 60 Prozent zurückgegangen
Die Haltung von Afrikanischen Elefanten in zoologischen Gärten ist von großer Bedeutung, denn sie zählen zu den am stärksten bedrohten Säugetieren der Welt. Das Jungtier ist damit genetisch wichtig für die Zoopopulation.
In den vergangenen 50 Jahren sind die Bestände des Afrikanischen Elefanten durch den Verlust von Lebensraum, Konflikten mit Menschen und illegale Wilderei um mindestens 60 Prozent zurückgegangen. Mutter und Kalb können mit etwas Glück bereits in der Außenanlage gesehen werden. Nach und nach werden die beiden auch in die Innenanlage eingeführt.
