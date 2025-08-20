Erstes Elefantenkalb seit 20 Jahren geboren

Elefantenbulle ist wichtig für die Zoopopulation

Das Kalb wurde im hinteren Teil der Außenanlage geboren, von wo aus die Herde das Ereignis durch Sichtverbindungen beobachten konnte. „Eine Geburt ist ein gemeinsames Erlebnis, das Elefanten zusammenschweißt. Unsere Tiere stammen nicht wie in der Wildbahn aus einem natürlich gewachsenen Familienverband. Umso wichtiger ist es, dass so ein Ereignis das Sozialgefüge stärkt“, erklärte der Direktor.