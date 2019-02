Mord an Pensionistin: Dreifache Mutter in U-Haft

Zudem sind etliche Bürger der 4000-Seelen-Gemeinde zutiefst erzürnt, da der jetzige Lebensgefährte der Verdächtigen - für sie gilt die Unschuldsvermutung - sogar eine Weile beim Opfer gewohnt haben soll. „Er hat für Hedi Besorgungen übernommen, oft waren sie gemeinsam im Garten“, so ein Bekannter zur „Krone“. Der Ebergassinger will sogar wissen, „dass die verdächtige 43-Jährige das Mordopfer noch vor deren Tod besucht hat, um mit Freunden Hedis 64. Geburtstag nachzufeiern“. Außerdem erzählte man sich unter Bekannten, dass Hedwig S. einen Tresor in ihrer Wohnung hatte. Möglicherweise ein Motiv für einen Raubmord.