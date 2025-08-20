Schuldspruch für Prostituierte wegen Zuhälterei

„Lassen Sie sich nicht täuschen von der mädchenhaften, unschuldigen Erscheinung der Angeklagten“, gab Staatsanwältin Julia Berchtold dem Schöffensenat zur Beratung mit auf den Weg. Die zweifache Mutter war nämlich nicht nur selbst in Vorarlberg der Prostitution nachgegangen. Sie hatte auch fünf weitere Frauen aus dem Ostblock ins Ländle geschleust und für sich als Prostituierte arbeiten lassen. Für die Vermittlung an Freier, Dolmetschertätigkeiten und die Beschaffung von Sexspielzeug und Hygieneartikel knöpfte ihnen die Rumänin jeweils die Hälfte der Einnahmen ab.