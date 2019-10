Mann fährt Ehefrau an und erschlägt sie mit Axt

Die 31-jährige Frau war laut Polizeiangaben am Freitagmorgen nahe des Busbahnhofs zu Fuß auf einem Gehweg in der Weiersteinstraße unterwegs, als der mutmaßliche Täter, ein deutscher Staatsangehöriger, sie mit dem Pkw niederstieß. Dann stieg der Mann aus dem Fahrzeug und schlug mit einer Axt mehrfach auf die am Boden liegende Frau ein, die noch am Tatort ihren schweren Verletzungen erlag.