Führerscheinneuling baut Unfall mit 1,14 Promille

Ein 19-Jähriger aus Klagenfurt fuhr am 6. Oktober um 4.23 Uhr mit einem Pkw in St. Peter am Hart auf der B148 Richtung Braunau. Dabei kam er auf einem annähernd geraden Straßenabschnitt auf den rechten Fahrbahnrand, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam schließlich links von der Fahrbahn ab. Der Pkw schleuderte die Böschung hinab und kam etwa nach 100 Meter am Fuß der Böschung zum Stehen. Der 19-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien.