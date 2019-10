Abgespeckte Novelle für die heimische Jägerschaft

Die Neuauflage des Gesetzes von 1993 passt die Jagd an die heutige Zeit an. So dürfen Jäger künftig Schalldämpfer verwenden und invasive Arten schießen, Trophäenträger hingegen nicht mehr ausgesetzt werden. Änderungen gibt es auch bei der viel-kritisierten Gatterhaltung. Künftig werden etwa keine neuen Wildgehege mehr genehmigt. In den drei bestehenden darf es keine Treibjagd mehr geben, sondern die Jäger stehen im Raum verteilt - das soll ruhiger für die Tiere sein.