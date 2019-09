Die Meinungen unserer Leser zu den Wahlthemen 2019

Am 29. September wählt Österreich einen neuen Nationalrat. Die wichtigsten Themen des Wahlkampfes, wie Klimaschutz, EU, Soziales, Migration und Parteienförderung, führten auch in der „Krone“-Community zu durchaus spannenden Diskussionen. Hier stellen wir Ihnen eine Auswahl jener Themen im Wahlkampf vor, die in unserer „Krone“-Community am meisten diskutiert worden sind.