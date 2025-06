„Vollzeitkräfte finanzieren Teilzeitarbeit quer“

Abgesehen davon legt Knill auch in der Pensionsdebatte nach. So soll das Pensionsantrittsalter konkret ab 2034 jährlich um ein halbes Jahr steigen und so bis 2040 bei 68 Jahren liegen. „Das wäre ein pragmatischer Zugang, bei dem auch der Vertrauensschutz aufrecht bleibt.“ Zuletzt hatte sich Knill für ein Pensionsantrittsalter ab 70 ausgesprochen, und dafür viel Kritik geerntet – auch von der Gewerkschaft, die nun erneut gegen Knills Vorstoß schießt.