Red Bull bleibt die mächtigste Marke Österreichs

Mit schwindelerregenden 19,6 Mrd. Euro Markenwert (+3,3 %) dominiert Red Bull nicht nur die heimische Liga – der Energydrink-Hersteller bleibt als einziges österreichisches Unternehmen in den globalen Top 100 der wertvollsten Marken. Die Erfolgsfaktoren: Der smarte Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) in der Werbung und noch massivere Investitionen in Sport und Sponsoring machen Red Bull zur unschlagbaren Marketing-Maschine, analysieren die Studienmacher. Durch die aggressive Markenführung überflügelt Red Bull die Konkurrenz im Energydrink-Segment.