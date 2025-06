Eigener Geheimdienst lässt Trumps Version bröckeln

„Die Nuklearanlagen im Iran sind vollständig zerstört!“, teilte Trump in Reaktion auf die Berichterstattung am Dienstagabend demonstrativ mit. Sein Motto: Keine Diskussion, was er sagt, gilt. US-Medien zeichnen ein anderes Bild. Sie berichteten, dass die Zentrifugen und Vorräte an angereichertem Uran nicht vollständig zerstört seien. Die Zugänge zu einigen Anlagen wären versperrt, ohne dass unterirdische Gebäude ausgelöscht im Iran wurden.