Allwetterreifen im Test: Vier top, vier gefährlich

Das Gesamturteil „gut“ erhielten die Modelle Goodyear Vector 4 Seasons Gen-3, Continental AllSeasonContact 2, Pirelli Cinturato All Season SF3 und der Bridgestone Turanza All Season 6. Auf der anderen Seite schlossen der CST Medallion All Season ACP1, der APlus AS909, der Arivo Carlorful A/S sowie der Petlas Multi Action PT565 den Test mit der Bewertung „nicht genügend“ ab.