Bill Gates: „Stehen vor globaler Gesundheitskrise“

Gates will bis Ende 2045 rund 172 Mrd. Euro spenden

Gates erinnerte an seine Ankündigungen, dass er die im Jahr 2000 gegründete Gates-Stiftung bis Ende 2045 schließen und in den kommenden 20 Jahren 200 Milliarden US-Dollar (rund 172 Mrd. Euro) spenden wolle. 35 Prozent der Stiftungsausgaben gingen in die Forschung, sagte Gates und lobte Europa auch für seine Forschungsausgaben als „beispielhaft“: „Sie können stolz sein!“ Es gehe nun darum, „die richtigen Prioritäten zu setzen, auch wenn die Mittel knapp sind“, sagte er und hinterließ den Mitgliedern des Entwicklungsausschusses, des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie und des Ausschusses für öffentliche Gesundheit des Europäischen Parlaments eine Botschaft: „Bleiben Sie Ihren Werten treu!“