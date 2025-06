Die große „Vergeltungs-Show“ der Iraner

Militärexperte: „Iran hat Handlungsfähigkeit demonstriert“

Der deutsche Militärexperte Nico Lange sprach in der „Zeit im Bild 2“ ebenfalls von einem „kalkulierten Schlag“ der Mullahs. Allerdings habe Teheran damit „Handlungsfähigkeit demonstriert.“ Ajatollah Ali Khamenei habe damit auch zum Ausdruck gebracht, „ich bin noch da, kann Befehle erteilen und diese werden auch befolgt“. „Das ist sowohl nach außen als auch nach innen ein wichtiges Signal für ihn“, so Lange in seiner Analyse.