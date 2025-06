Nach Tod von Bub (6) bekommt Kreuzung Schranken

Auch in Eferding starb ein Sechsjähriger

Drei Tage vor der Tragödie in Ottensheim war es auch in Eferding zu einem tödlichen Unfall gekommen. Eine Garnitur der Linzer Lokalbahn (LILO) erfasste einen ebenfalls Sechsjährigen. Auch er war mit einem Fahrrad unterwegs und dürfte die rote Ampel beziehungsweise den einfahrenden Zug übersehen haben.