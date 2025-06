Österreich plant erste Abschiebung nach Syrien

Österreich legte Asylanträge von Syrern auf Eis

Die neuen Machthaber, die den langjährigen Diktator Baschar al-Assad gestürzt hatten, bemühen sich um den Aufbau einer funktionierenden Regierung und suchen den Kontakt zum Westen. Die Lage in Syrien bleibt jedoch weiterhin unübersichtlich. Laut Gahleitner-Gertz ist die Situation vor Ort so undurchsichtig, dass dies direkte Auswirkungen auf Asylverfahren in Österreich hatte. Nach dem Machtwechsel wurden sämtliche Verfahren von syrischen Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern vorübergehend gestoppt. Die Behörden verwiesen darauf, dass keine verlässlichen Informationen über die Sicherheitslage in Syrien vorlägen. Eine fundierte Prüfung der Asylanträge sei unter diesen Umständen nicht möglich gewesen.